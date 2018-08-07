Названа неожиданная опасность популярных добавок

Вторник, 07 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа неожиданная опасность популярных добавок

Ученые Университета Августы в штате Джорджия (США) обнаружили связь между употреблением пробиотиков и когнитивными нарушениями у людей.

Статья специалистов опубликована в журнале Clinical and Translational Gastroenterology.

В исследовании приняли участие 38 человек с вздутием живота и газами в кишечнике, у тридцати из них наблюдались симптомы помутнения сознания. Ученые проверили, является ли причиной заболевания прием пробиотиков и связанный с ним избыточный рост бактерий в тонком кишечнике. Последний выявлялся с помощью дыхательного теста с глюкозой, а также аспирации содержимого двенадцатиперстной кишки.

Оказалось, что синдром избыточного бактериального роста чаще наблюдался у 68 процентов людей с помутнением сознания, и только у 28 процентов остальных, при этом уровень значимости этого результата (вероятность ложноположительного результата была равная пяти процентам). При этом у людей с когнитивными нарушениями также чаще выявлялся лактат-ацидоз — увеличение кислотности мочи из-за присутствия молочной кислоты (77 против 25 процентов, уровень значимости — 0,6 процента).

После прекращения употребления пробиотиков и курса антибиотиков симптомы помутнения сознания и желудочно-кишечные расстройства значительно сократились у 23 пациентов.

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