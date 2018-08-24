Названа неожиданная польза сахара

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Результаты экспериментов с использованием мышей показали, что добавление трегалозы в питьевую воду активировало у грызунов ген Aloxe3. Дисахарид также не позволяет глюкозе попасть в печень, что эквивалентно голоданию. Это, в свою очередь, приводит к тому, что клетки начинают поглощать глюкозу из крови, снижая ее концентрацию. Это позволяет организму лучше использовать инсулин, что снижает инсулинорезистентность, которая способствует развития сахарного диабета 2-го типа.

Помимо этого, ученые обнаружили, что трегалоза ускоряет сжигание калорий, повышая температуру тела, препятствует увеличению массы тела, уменьшает жировые отложения в печени и холестерин в крови. Механизм действия дисахарида аналогичен тиазолидиндионам — антидиабетическим препаратам, которые также повышают чувствительность к инсулину.