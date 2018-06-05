Названа новая причина ухода Зидана из «Реала»

Вторник, 05 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа новая причина ухода Зидана из «Реала»

Французский тренер Зинедин Зидан покинул «Реал» из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

Специалист был заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара, однако Перес отказал ему в этом. В то же время президент «Реала» хотел приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, хотя Зидан был доволен игрой основного голкипера Кейлора Наваса.

В ответ на действия Переса француз якобы заявил: «С меня хватит. Теперь вы будете заботиться о команде».

31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На пресс-конференции тренер заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны перемены». По информации испанского издания AS, Зидан покинул клуб из-за проблем с продлением контрактов Криштиану Роналду и Гарета Бейла.

Претендентом на его пост СМИ называют тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. При этом «Реалу» придется заплатить 48,5 миллиона евро неустойки, которая прописана в контракте аргентинца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: досрочные пенсии снова урежут

      Официальный срок выхода на пенсию сегодня составляет 66 лет и 4 месяца.

      Подробнее

    • Португалия: линия помощи арендаторам

      Лиссабонский муниципалитет создал специальное подразделение.

      Подробнее

    • Испания: ночную Барселону «захватили» спортсмены-любители

      Все чаще в различных местах Барселоны можно встретить спортсменов-любителей, которые проводят свои совместные занятия... ночью.

      Подробнее

    • Испания: на холмах Барселоны замечен редчайший вид рыси

      Пиренейская рысь, которая относится к быстро исчезающим видам, была обнаружена лесниками под Барселоной.

      Подробнее

    • На поле в Италии появились загадочные круги

      На прошлой неделе итальянский фермер был потрясен, заметив, что на пшеничном поле, на окраине города Романо-ди-Ломбардия, появилось множество «кругов на полях».

      Подробнее

    • Италия: мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки

      Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки из Канады, которой оторвало ногу.

      Подробнее

    • Названа новая причина ухода Зидана из «Реала»

      Французский тренер Зинедин Зидан покинул «Реал» из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

      Подробнее

    • Зеленый чай - защита от инфаркта

      Зеленый чай исключительно богат молекулами сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), с действием которых связывают различные положительные эффекты напитка, в том числе снижение риска развития рака и нейродегенеративных заболеваний.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе