Названа самая богатая телеактриса

Она возглавила рейтинг в седьмой раз подряд.

По данным составителей рейтинга, с июня 2017 года по май 2018-го Вергаре удалось заработать 42,5 миллиона долларов, улучшив свой же прошлогодний результат на один миллион. Свою главную роль в этом году актриса сыграла в сериале «Американская семейка». Примерно половина заработка пришлась на рекламные контракты.

Второе место досталось Кейли Куоко из сериала «Теория большого взрыва». Ей удалось заработать 24,5 миллиона долларов. При этом годом ранее ее доход был на 1,5 миллиона больше. Это связано с понижением гонорара с миллиона до 900 тысяч долларов за каждую серию.

Третье место заняла Эллен Помпео, играющая в сериале «Анатомия страсти». Ее годовой доход равняется 23,5 миллиона долларов. Общий заработок актрис из первой десятки рейтинга составил 168,5 миллиона долларов, что на 12 миллионов больше, чем за год до этого.