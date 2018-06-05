Названа самая популярная в Instagram страна

Вторник, 05 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа самая популярная в Instagram страна

Модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной.

Журнал также составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков.

Во-первых, редакторы отметили северное сияние и посоветовали путешественникам уехать подальше от населенных пунктов, чтобы застать природное явление.

Во-вторых, многих тревел-блогеров привлек исландский термальный источник Blue Lagoon (Голубая Лагуна) из-за необычного цвета воды.

Также фанаты Instagram уделяют особое внимание леднику Йёкюльсаурлоун и знаменитому Черному пляжу на южном побережье Исландии.

Последней в списке самых инстаграмных точек страны стала ледяная пещера Скафтафетль.

В сентябре 2017 года самой красивой в мире страной, по версии создателей путеводителя Rough Guide, была признана Шотландия. Эксперты пришли к такому выводу в результате опроса читателей Rough Guide. Участники исследования особо отметили дикие пляжи, озера и замки в этом регионе.

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