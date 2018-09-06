Названа самая посещаемая иностранцами страна

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа самая посещаемая иностранцами страна

Всемирная туристическая организация ООН (ВТООН) составила список самых посещаемых иностранцами стран.

Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем — США (75,9 миллиона).

Кроме того, ВТООН назвала страну с самой быстрорастущей сферой туризма. Ею стал Египет. В 2017 году египтяне приняли на 55,1 процента больше иностранных гостей, чем в 2016-м. Их общее количество составило 8,6 миллиона человек. Самыми популярными у туристов городами в Египте оказались Люксор и Гиза. Второй в этом рейтинге стала еще одна африканская страна — Того, а третьей — Вьетнам.

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