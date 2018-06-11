Названа вредная привычка Трампа

Понедельник, 11 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названа вредная привычка Трампа

Президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию, которую потом склеивают скотчем сотрудники Белого дома.

Об этом пишет газета «Политико» со ссылкой на бывших работников канцелярии.

Они рассказали, что американский лидер по привычке рвет важные документы, которые по закону должны находиться в архиве. Сотрудникам Белого дома приходится склеивать кусочки бумаги, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. «Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти», - рассказал один из работников администрации президента.

По их словам, никто не может уговорить Трампа отказаться от этой привычки. Бывшие сотрудники Белого дома отметили, что при бывшем президента Бараке Обаме вся документация отправлялась в целости в Национальный архив.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сборная Португалии не должна зависеть от одного Роналду

      Криштиану Роналду является одним из ключевых игроков сборной Португалии по футболу, но команда не должна зависеть только от него.

      Подробнее

    • Португалия: снижение цен на бензин продолжится?

      Хорошие новости для автомобилистов.

       

      Подробнее

    • Испанский паспорт вошел в тройку самых «сильных» в мире

      Испанский паспорт дает право на безвизовый въезд в 187 стран мира, благодаря чему он занял третье место в мировом рейтинге паспортов.

      Подробнее

    • Испания: замок Хаэна начал принимать посетителей по ночам

      В июне начались ночные экскурсии по замку Святой Каталины в Хаэне.

      Подробнее

    • В Италии заверили, что не допустят выхода страны из еврозоны

      Правительство Италии не допустит выхода страны из еврозоны, такая возможность даже не рассматривается.

      Подробнее

    • Итальянские власти закрыли порт для судна с 629 мигрантами

      Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius с 629 мигрантами на борту.

      Подробнее

    • Названа вредная привычка Трампа

      Президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию, которую потом склеивают скотчем сотрудники Белого дома.

      Подробнее

    • Цель сборной России на чемпионате мира

      Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обозначил цель команды на домашнем чемпионате мира.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе