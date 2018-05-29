Названо лучшее молодежное испанское вино
Жюри, состоящее исключительно из молодых людей в возрасте до 30 лет, выбрало лучшее испанское вино.
Золотая медаль досталась белому вину Circe 2017 года. Его производят на винодельне Avelino Vega в Сеговии из винограда сорта вердехо, который выращивается в определенной местности в этой провинции. Особый способ изготовления придает напитку характерный сладковатый оттенок с кислинкой, пишет noticia.ru.
Винодельня Avelino Vega также была отмечена в категории розовых вин, в которой золотую медаль присудили Vino Sub30.
Молодежный конкурс вин проводится с 2004 года в Аргентине, Уругвае и Испании, которая принимала состязание трижды. Для конкурса винодельни представляют особую подборку вин, которые должны прийтись по вкусу молодым людям.
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