Названо лучшее молодежное испанское вино

Золотая медаль досталась белому вину Circe 2017 года. Его производят на винодельне Avelino Vega в Сеговии из винограда сорта вердехо, который выращивается в определенной местности в этой провинции. Особый способ изготовления придает напитку характерный сладковатый оттенок с кислинкой, пишет noticia.ru.

Винодельня Avelino Vega также была отмечена в категории розовых вин, в которой золотую медаль присудили Vino Sub30.

Молодежный конкурс вин проводится с 2004 года в Аргентине, Уругвае и Испании, которая принимала состязание трижды. Для конкурса винодельни представляют особую подборку вин, которые должны прийтись по вкусу молодым людям.