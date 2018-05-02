Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Среда, 02 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Собеседник телеканала пояснил, что этот вариант был предложен президентом Республики Корея Мун Чже Ином в ходе саммита 27 апреля. В качестве довода приводились тезисы, что в Панмунджоне уже готово все необходимое для проведения встречи.

CNN утверждает, что некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы.

Ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с Кимом, передает Reuters. В ходе общения с журналистами он сказал, что это произойдет в ближайшие три-четыре недели.

30 апреля американский лидер написал в своем Twitter, что «многие страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли «Дом мира» на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?». Этот дом располагается в деревне Пханмунджом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Руслана едет на Евровидение-2018 в Лиссабон

      Руслана Лыжичко, которая победила на Евровидении 2004 в Турции, снова едет на песенный конкурс в Лиссабон от Украины, но в роли специального гостя.

      Подробнее

    • Кто может не подавать IRS

      Освобождаются от подачи декларации налогоплательщики, которые в течение соответствующего налогового года получали - в отдельности или в совокупности - только такие доходы, как.

      Подробнее

    • Испания: Дворец Фернана Нуньеса открылся для посещений

      В прошлом дворец Фернана Нуньеса, расположенный на улице Santa Isabel, активно использовался для съемок различных сериалов и фильмов.

      Подробнее

    • Испания: из магазинов отозвали тысячи опасных игрушек

      Более 5 тысяч игрушек были изъяты из магазинов Пальмы в связи с высокими показателями содержания ядовитых веществ.

      Подробнее

    • Италия: Рейна сегодня вечером устроит прощальный ужин

      Итальянские СМИ сообщают, что голкипер «Наполи» Пепе Рейна сегодня вечером устроит прощальный ужин.

      Подробнее

    • Италия: дом Bvlgari откроет модный отель в Париже

      Римский ювелирно-часовой дом Bvlgari, управляющий собственной сетью отелей, планирует открыть новую гостиницу класса люкс в Париже в 2020 году.

      Подробнее

    • Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

      Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

      Подробнее

    • Богатейший человек мира посетовал на сложность потратить заработанное

      Джефф Безос, который считается богатейшим человеком в мире, признался, что ему сложнее придумать, как потратить деньги, чем как их заработать.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!