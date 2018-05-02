Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Собеседник телеканала пояснил, что этот вариант был предложен президентом Республики Корея Мун Чже Ином в ходе саммита 27 апреля. В качестве довода приводились тезисы, что в Панмунджоне уже готово все необходимое для проведения встречи.

CNN утверждает, что некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы.

Ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с Кимом, передает Reuters. В ходе общения с журналистами он сказал, что это произойдет в ближайшие три-четыре недели.

30 апреля американский лидер написал в своем Twitter, что «многие страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли «Дом мира» на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?». Этот дом располагается в деревне Пханмунджом.