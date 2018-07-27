Названы две самые популярные джинсовые вещи лета

«Дерзкая» мини-юбка и контрастирующие с ней «скромные» шорты-бермуды.

Именно в этих вещах поклонники не раз замечали знаменитостей. Мини-юбка с необработанными краями стала одной из самых любимых вещей моделей Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и ее младшей сестры Беллы, в то время как в длинных шортах часто выходят Пэрис Хилтон, Рианна и Эмили Ратаковски.

По информации Vogue, широкий ассортимент бермудов на данный момент доступен в коллекциях брендов Topshop, MM6 и Levi’s, юбок - у Warp & Weft, DL1961 и Oak & Fort.