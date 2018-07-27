Названы две самые популярные джинсовые вещи лета

Пятница, 27 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы две самые популярные джинсовые вещи лета

Американское издание Vogue назвало две самые популярные джинсовые вещи лета 2018 года.

«Дерзкая» мини-юбка и контрастирующие с ней «скромные» шорты-бермуды.

Именно в этих вещах поклонники не раз замечали знаменитостей. Мини-юбка с необработанными краями стала одной из самых любимых вещей моделей Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и ее младшей сестры Беллы, в то время как в длинных шортах часто выходят Пэрис Хилтон, Рианна и Эмили Ратаковски.

По информации Vogue, широкий ассортимент бермудов на данный момент доступен в коллекциях брендов Topshop, MM6 и Levi’s, юбок - у Warp & Weft, DL1961 и Oak & Fort.

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