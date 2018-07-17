Названы лучшие комедии XXI века

Вторник, 17 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы лучшие комедии XXI века

Американский журнал Rolling Stone составил список 50 лучших комедий XXI века.

Первую строчку заняла лента «Победители шоу» (Best in Show). За ней следуют фильмы «В петле» (In the Loop) и «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids).

В десятку попали также картины «Сводные братья», «Идиократия», «Любовь, сбивающая с ног», «Тони Эрдманн», «Зомби по имени Шон», «Сорокалетний девственник» и «Жизнь за кадром».

На последних позициях оказались фильмы «Фантастический мистер Фокс», «Американский психопат» (фильм считается криминальной драмой, триллером) и «Довольно слов».

В 2017 году такой же список составляли кинокритики портала Collider. В перечень вошли 35 фильмов, в том числе «Девичник в Вегасе» и «Победители шоу».

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