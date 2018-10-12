Названы лучшие места для путешественников-одиночек

Рейтинг, опубликованный изданием Independent, сформирован в связи с растущей популярностью поездок в одиночку.

На первое место Пук отметила круиз в Антарктику, где можно увидеть гигантских морских котиков, папуасских пингвинов и айсберги. Также эксперт посоветовала походы в Катманду. По ее мнению, базовый лагерь Джомолунгмы идеально подойдет путешественникам-одиночкам.

Помимо этого, эксперт рекомендовала пройти курс для сафари-гидов в национальном парке Крюгера в ЮАР. «Участники могут любоваться львами, леопардами и носорогами, учиться отслеживать животных, разжигать огонь и разбивать временные лагеря, чтобы спать под звездами», — пояснила она.

Пук отметила, что любителям поездок в одиночку подойдет каньонинг (преодоление каньонов без помощи плавательных средств вроде лодок, плотов, байдарок) в Сербии, походы по пустыням в Иордании, сафари к горным гориллам в Уганде, путешествие по Северной Америке и походы в Тасмании (Австралия).