Названы лучшие страны для работы

Четверг, 11 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы лучшие страны для работы

Лучшей страной для жизни и работы экспатов признали Сингапур.

Такие данные показал ежегодный опрос Expat Explorer, который проводит банк HSBC, передает Bloomberg.

При этом по уровню дохода для экспатов Сингапур занял только пятое место. Средняя зарплата там составляет для иностранных специалистов 162,2 тысячи долларов в год. Больше всего платят экспатам в Швейцарии — 202 тысячи долларов в год. Следом идут США (185,1 тысяча долларов), Гонконг (178,7 тысяч долларов) и Китай (172,7 тысяч долларов).

Сингапур лидирует по соотношению уровня жизни и уровня доходов. Далее идут Новая Зеландия, Германия и Канада. Швейцария заняла в общем рейтинге только восьмое место из-за высоких расходов на содержание детей.

Швеция при этом заняла первое место по вопросу гендерного равенства. Новая Зеландия, Таиланд и Испания позволяют получить максимальное количество опыта.

Согласно опросу, 45 процентов экспатов считают, что та же работа, которую они выполняют на родине, оплачивается выше при переезде за границу. По данным HSBC, после переезда удается в среднем получить дополнительно 21 тысячу долларов годового дохода.

По оценке консалтинговой компании Korn Ferrу, руководители высшего звена в России зарабатывают суммы, сопоставимые с зарплатами коллег во Франции, Великобритании, Польше и Турции и незначительно ниже, чем руководители в США и Германии (на 34 и 20 процентов соответственно).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: счет-фактура - в прачечных самообслуживания

      Разъяснения представила налоговая служба (Finanças).

      Подробнее

    • Португалия: госпитализация - на дому

      Министерство здравоохранения запустило стратегию госпитализации в домашних условиях.

      Подробнее

    • Испанский пилот хочет покорить стратосферу на планере

      Задумка добраться на планере до стратосферы – не каприз и не прихоть «летунов».

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде проведут 200 бесплатных экскурсий

      Мэрия Мадрида организует в октябре и ноябре 200 туров по парку Ретиро (Parque Retiro) и бульвару Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado).

      Подробнее

    • Вице-премьер Италии пообещал прекратить господдержку СМИ

      Представители оппозиционных СМИ утверждают, что никакой поддержки государство им и не оказывает.

      Подробнее

    • Италия: Папа Римский сравнил аборт с заказным убийством

      Папа Римский Франциск выступил против абортов.

      Подробнее

    • Названы лучшие страны для работы

      Лучшей страной для жизни и работы экспатов признали Сингапур.

      Подробнее

    • Рекламу одежды свернули из-за нездоровой внешности модели

      Управление рекламными стандартами Великобритании (ASA) свернуло телевизионные рекламные ролики модного бренда Nasty Gal из-за нездоровой внешности модели.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья