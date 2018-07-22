Названы лучшие в мире авиакомпании

Воскресенье, 22 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы лучшие в мире авиакомпании

Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала список 100 лучших авиакомпаний мира.

Он размещен на официальном сайте Skytrax World Airline Awards.

Проанализировав отзывы потребителей со всего мира, аналитики выяснили, что больше всего голосов было отдано за Singapore Airlines. На втором месте оказалась Qatar Airways, которая занимала лидирующую позицию в 2017 году, а на третьем - японская авиакомпания All Nippon Airways.

В топ-10 также вошли Emirates (ОАЭ), EVA Air (Тайвань), Cathay Pacific Airways (Гонконг), Lufthansa (Германия), Hainan Airlines (Китай), Garuda Indonesia, Thai Airways (Таиланд).

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