Названы самые богатые спортсменки мира

Среда, 22 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы самые богатые спортсменки мира

Журнал Forbes опубликовал на сайте рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год.

Лидером стала теннисистка Серена Уильямс. Ее заработок оценили в 18,1 миллиона долларов. Со второго по шестое место расположились другие теннисистки: Каролин Возняцки (13 миллионов), Слоун Стивенс (11,2 миллиона), Гарбинье Мугуруса (11 миллионов), Мария Шарапова (10,5 миллиона) и Винус Уильямс (10,2 миллиона).

В топ-10 попали только две представительницы других видов спорта. На седьмом месте оказалась бадминтонистка Пусарла Венката Синдху с доходом в 8,5 миллиона, на девятом месте — гонщица Даника Патрик, заработавшая 7,5 миллиона.

Уильямс третий год подряд становится самой богатой спортсменкой мира.

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