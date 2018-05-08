Названы самые чистые пляжи Италии

В 2018 году 368 пляжей страны в 175 различных муниципалитетах получили эту награду, обеспечив Италии долю в размере 10% (368 участков) среди пляжей всего мира.

Международный Фонд экологического образования (FEE) присуждает награду на основе 32 различных критериев, включая качество воды, воздействие на окружающую среду, доступность, сервисы и «благоустроенность» в разгар летнего сезона, когда приезжает множество туристов, сообщает prian.ru.

В 2018 году в итальянском списке появилось 17 новых пляжей, получивших «голубые флаги», а четыре пляжа наоборот - в этот раз их потеряли. В тройке лидеров оказались Лигурия (27 пляжей), Тоскана (19) и Кампания (18). Регион Марке в этом году потерял один флаг, а Апулия и Сардиния - добавили три и два соответственно.

Меньше всего итальянских пляжей, отмеченных «голубым флагом» - в Базиликате (4), Фриули Венеции Джулии (2) и Молизе (1).