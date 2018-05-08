Названы самые чистые пляжи Италии

Вторник, 08 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Названы самые чистые пляжи Италии

Рекордное число итальянских пляжей теперь может похвастаться престижным сертификатом «голубой флаг» за чистоту и безопасность.

В 2018 году 368 пляжей страны в 175 различных муниципалитетах получили эту награду, обеспечив Италии долю в размере 10% (368 участков) среди пляжей всего мира.

Международный Фонд экологического образования (FEE) присуждает награду на основе 32 различных критериев, включая качество воды, воздействие на окружающую среду, доступность, сервисы и «благоустроенность» в разгар летнего сезона, когда приезжает множество туристов, сообщает prian.ru.

В 2018 году в итальянском списке появилось 17 новых пляжей, получивших «голубые флаги», а четыре пляжа наоборот - в этот раз их потеряли. В тройке лидеров оказались Лигурия (27 пляжей), Тоскана (19) и Кампания (18). Регион Марке в этом году потерял один флаг, а Апулия и Сардиния - добавили три и два соответственно.

Меньше всего итальянских пляжей, отмеченных «голубым флагом» - в Базиликате (4), Фриули Венеции Джулии (2) и Молизе (1).

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