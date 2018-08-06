Названы самые отвратительные запахи

Понедельник, 06 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы самые отвратительные запахи

Издание Science Alert назвало самые отвратительные в мире запахи, основываясь на недавно проведенных исследованиях.

В список источников неприятных ароматов вошла планета Уран, плод дуриана, цветок Rafflesia arnoldii, сыр Вье Булонь, древние фекалии и четырехпалый муравьед Tamandua tetradactyla.

Известно, что в нижних слоях атмосферы Урана содержатся сероводород, аммиак, метан и углекислый газ. По мнению ученых, хотя концентрация аммиака довольно небольшая и достигает ста частей на миллиард, этот газ может конденсироваться и образовывать пахнущие кошачьей мочой облака. Подобные скопления, вероятно, образует и сероводород, который придает атмосфере аромат тухлых яиц.

В 2017 году ученые из Немецкого исследовательского центра пищевой химии выяснили, что неприятный запах плодов дуриана цибетинового (Durio zibethinus) формируется, главным образом, из-за двух соединений — этил-(2S)-2-метилбутаноата и 1-(этилсульфанил)этантиола. Первое вещество создает аромат гнилых фруктов, а второе — луковый запах. В результате возникает резкое зловоние, напоминающая о старых носках, сточных водах или гниющем мясе.

Rafflesia arnoldii является растением-паразитом, имеющим самые крупные цветки в мире, которые испускают специфический и привлекательный для мух запах гниющего мяса. Подобный аромат имеет и другое растение — Amorphophallus titanum, — однако оно цветет гораздо реже, чем раффлезия.

Сыр Вье Булонь приобрел известность как самый вонючий сыр в мире. Исследователи Кренфилдского университета (Великобритания) испытали на нем «электронный нос», который определил, что аромат был похож на неприятный запах, вызванный инфекциями мочеполовых путей и туберкулезом.

Последние места в списке издания занимают древние экскременты, продолжающие испускать зловоние даже несколько веков, и четырехпалый муравьед, запах которого может быть в пять-семь раз сильнее запаха скунса.

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