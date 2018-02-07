Названы самые популярные наркотики в поп-культуре

Среда, 07 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы самые популярные наркотики в поп-культуре

Портал Vulture составил список наркотических веществ, оказавших большое влияние на современное искусство и наиболее часто упоминавшихся в песнях.

Большую часть перечня заняли сильнодействующие медицинские препараты, популярные среди рэперов.

В список вошло противотревожное средство Xanax («Ксанакс»). Авторы статьи отмечают, что эти таблетки ассоциируются с клауд-рэпом так же, как героин - с гранжем (стиль в роке, представителями которого выступали группы Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden и Pearl Jam). Об употреблении Xanax пели или высказывались, в частности, хип-хоп-исполнители Lil Pump, Lil Xan, Lil Uzi Vert и Паша Техник. Рэпер Lil Peep скончался в ноябре 2017 года от передозировки Xanax и фентанила - опиоидного анальгетика, также значится в списке.

Помимо этого, в перечне указано сильнодействующее обезболивающее «Викодин». В его употреблении признавались рэперы Эминем и Future. Кроме того, препарат получил известность благодаря сериалу «Доктор Хаус». Также в списке: содержащийся в некоторых сиропах от кашля анальгетик кодеин, который прославляла группа Three 6 Mafia и рэперы Гуччи Мейн, Future и Young Thug, стимулятор «Аддерол» (в его употреблении признавались писатель Тао Лин и рэпер Дэнни Браун), обезболивающие средства OxyContin (хип-хоп-исполнитель Schoolboy Q) и Percocet (рэпер Future).

Помимо этого, в перечень попали марихуана (яркие представители - хип-хоп-исполнитель Снуп Догг и регги-музыкант Боб Марли), ЛСД (писатель Хантер Томпсон), кокаин (рэперы Джей Зи и Pusha T, Стивен Тайлер из Aerosmith), героин (автор «На игле» Ирвин Уэлш, джазовые музыканты Майлз Дэвис и Чарли Паркер) и МДМА (Уэлш и певица Майли Сайрус). Авторы списка также указали алкоголь - отмечается, что он оказался наиболее популярным среди писателей.

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