Названы самые популярные вакансии 2018 года в Испании

Самыми востребованными в 2018 году работниками названы упаковщики, горничные и специалисты по техническому обслуживанию в продовольственном секторе. Востребованность упаковщиков заказов повышается на фоне развития интернет-торговли. Рост наблюдается по всей стране, однако он наиболее заметен в Мадриде, Барселоне и Гвадалахаре. По найму горничных лидируют Канарские острова, Каталония, Андалусия, Балеарские острова и Мадрид на фоне роста в секторе туризма, который продолжает бить рекорды, пишет noticia.ru.

Исследование также показало повышение спроса на специалистов техподдержки, специалистов по анализу данных, операторов радио-, телевизионного и телекоммуникационного оборудования, а также врачей-ординаторов.

Ожидается, что на рынке труда в этом году будут востребованы разработчики Big Data, специалисты по техническому обслуживанию ветряных установок, операторы производственных линий, вспомогательный персонал авиационного кейтеринга, менеджеры по работе с клиентами в фармакологической области.