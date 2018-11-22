Названы самые престижные бренды в Испании

Также они вошли в топ-5 репутационного рейтинга, составленного компанией Advice Strategic Consultants.

Кроме того, в числе лидеров, по результатам опросов, оказались такие компании как Estée Lauder Companies, Compagnie Financiere Richemont, которая включает бренды Cartier и Montblanc, Prada, L'Oréal Luxe, к которой относится Lancôme, и Ralph Lauren Corporation.

На десять компаний премиум-сегмента, оборот которых превышает 3,9 млрд евро, приходится порядка 80% рынка предметов роскоши в Испании, пишет noticia.ru.

Исследование показало, что, в основном, товары этих марок, преимущественно одежду и аксессуары, покупают женщины с доходом от 200 тысяч евро в год. 94% опрошенных испанок заявили, что, если бы могли себе позволить такую продукцию, то обязательно бы приобрели ее.

Чаще всего предметы роскоши покупают в Мадриде и Барселоне, а также в Сан-Себастьяне и Севилье.

Также сообщается, что 71% опрошенных делает дорогие покупки в обычных магазинах, в то время как 29% сначала изучает предложения в интернете.