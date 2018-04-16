Названы страны с идеальными пляжами

Понедельник, 16 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Названы страны с идеальными пляжами

Фонд экологического образования (FEE) составил рейтинг самых чистых пляжей, который возглавили Испания и Греция.

В Испании 579 пляжей получили голубой флаг, которым отмечают самые чистые пляжи, в Греции - 466. На третьем месте рейтинга находится Турция, также в пятерку вошли Франция и Италия, на четвертом и пятом местах соответственно.

При распределении голубых флагов эксперты учитывают качество воды, удобство и доступность пляжа.

Позиции рейтинга-2018 не сильно отличаются от прошлого года, но между тем Турции удалось выбиться в лидеры, обогнав Францию, которая занимала третье место, пишет РИ А Новости.

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