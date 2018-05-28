Неделя моды в Монте-Карло: и снова русские имена

Они стремятся сюда с целью шопинга класса люкс или, по крайней мере, с целью изучения модных тенденций в многочисленных местных бутиках, где широко представлена модная одежда местного производства или, как минимум, местного дизайна, который известен во всем мире своей особенной элегантностью и утонченностью стиля.

Эпицентр международной Моды

Производство одежды, обуви и аксессуаров - одна из основных отраслей промышленности карликового государства, живописно расположившегося в непосредственной близости от знаменитой Французской Ривьеры. Именно отсюда происходят несколько успешных, известных своим высоким качеством модных брендов, которые экспортируют дух Монако по всему миру. Монегасская мода и текстильная промышленность - один из основных источников дохода Княжества, и не случайно Монегасская Палата Моды (Chambre Monégasque de la Mode) совместно с правительством Княжества и мэрией его единственной коммуны уделяют такое большое внимание организации ежегодного форума - Недели моды в Монте-Карло (Montecarlo Fashion Week), которая призвана всячески пропагандировать творчество местных дизайнеров и продукцию «Made in Monaco», развивать местные бренды и повышать привлекательность Княжества в качестве эпицентра международной Моды для подающих надежды иностранных дизайнеров.

Этот форум с каждым годом становится все представительнее, престижнее и привлекательнее не только для стилистов, дизайнеров, но и для оптовых покупателей, журналистов, критиков, маркетологов и фэшн-блоггеров... Коллекции талантливых дизайнеров, участвующих в Неделе моды в Монте-Карло, создают живой мультикультурный обмен благодаря своему разнообразному этническому происхождению.

Институт «Марангони» и его коллекции

Неделя моды этого года, Montecarlo Fashion Week 2018, была шестой по счету и с огромным успехом прошла с 16 по 20 мая, подтвердив роль Княжества Монако как важного игрока мировой моды и свой статус важного рандеву, обязательного для ведущих дизайнеров моды со всего мира. Девиз форума на этот раз: гламур, перспективные, талантливые стилисты со всего мира и экологическая совместимость моды, являющаяся уже не пожеланием, а необходимостью.

Индийский дизайнер Rahul Mishra представил на Montecarlo Fashion Week 2018 свою капсульную коллекцию SS2019 и стал первым неевропейским дизайнером, получившим стипендию знаменитой школы моды и дизайна, Миланского института «Марангони» (Istituto Marangoni di Milano), где когда-то зародилась индустрия модной одежды prêt-à-porter.

Институт «Марангони» стал одним из главных участников Недели моды не только благодаря талантливому индийскому дизайнеру Рахулу Мишра, но также благодаря другим четырем своим талантливым студенткам: Mariana Salvador Chavez, Enrica Greco, Marwa Molato и Татьяна

Дягилева (Tanya Dyagileva) с большим успехом представили свои коллекции в модном шоу 18 мая 2018 года.

И опять порадовало еще одно русское имя на подиуме Montecarlo Fashion Week 2018, тем более что авангардная коллекция «весна-лето-2019» Татьяны Дягилевой (Tanya Dyagileva) была очень хорошо встречена зрителями. А приглашение принять участие в Неделе моды Монте-Карло открывает большие возможности перед начинающими дизайнерами, в том числе в плане их продвижения и взаимодействия с индустрией моды.

Арт-директор (начиная с 2013 г.) линии прет-а-порте итальянского модного дома «Genny» Sara Cavazza Facchini представила на MFW-2018 свою коллекцию экологически чистой одежды (одежды натуральной и безопасной) - наглядное воплощение «ответственной роскоши» благодаря единению традиций марки с ее классической элегантностью и сознательной экологичности, социальной ответственности.

Фонд Шарлен

Шестая Неделя моды Montecarlo Fashion Week 2018 открылась 16 мая церемонией вручения премий дизайнерам во время благотворительного торжественного ужина в Яхт-клубе Монако (Yacht-club de Monaco). Этот вечер был посвящен сбору средств в Фонд княгини Монако Шарлен (Fondation Princesse Charlène de Monaco), созданный 14 декабря 2012 г. женой князя Монако Альберта. Цель Фонда - спасение на воде, повышение уровня информированности общественности об опасностях, подстерегающих человека во время купания, профилактические мероприятия и обучение детей плаванию. Награду, среди прочих, получил и известный фотограф моды русского происхождения Герман Ларкин (German Larkin).

Белый цвет княгини Голицыной

На Неделе моды-2018 вообще прозвучало много русских имен, и многие из ее гостей говорили по-русски. Среди участников была дизайнер Ольга Егорова (Olga Egorova), представлявшая на форуме ежегодную Каспийскую неделю моды (Caspian FascionWeek), которая уже в седьмой раз прошла в этом году в Астрахани. Ольга Егорова подчеркнула важность сотрудничества двух форумов моды.

Моментом триумфа стал на Montecarlo Fashion Week 2018 показ коллекции российского дизайнера Игоря Чапурина (Igor Chapurin), уже получившего высочайшую оценку на Неделе моды в Монте-Карло в прошлом году. Игорь Чапурин - лицо современной российской моды, один из самых популярных и актуальных российских модельеров, дизайнер ювелирных украшений, интерьера, художник театра и кино. В своем коротком интервью для "Русского Клуба" Игорь Чапурин рассказал Ирине Раскиной о том, что работает в настоящее время одновременно над тремя коллекциями. Об основных цветах этих коллекций дизайнер сказал, что они станут сюрпризом для зрителей. На вопрос о том, какой цвет для него ассоциируется с Италией, Игорь Чапурин ответил, что это белый, который предпочитала всем другим цветам княгиня Ирина Голицына. В свое время она пригласила тогда еще начинающего дизайнера поработать в своем Доме моды в Италии, и он создал для Дома «Gоlitzine» дизайн первой линии 1996-1998гг.

«Моя творческая карьера началась с княгини Голицыной - художницы, которая одевала Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Лиз Тейлор, была дружна с Гретой Гарбо и Онассисом, создавала одежду для всей семьи Ротшильдов. Эта удивительная женщина потратила на меня свое время, свои силы и дала мне возможность полтора сезона работать на свою марку - настолько красиво, сильно и мощно началась моя творческая жизнь», - часто с благодарностью вспоминает Игорь Чапурин, знаменитый также тем, что посвятил одну из своих первых коллекций, показанных в Париже, Русскому балету и был любимым дизайнером Людмилы Путиной, супруги российского президента.

«Beach & Cashmere Monaco»

Принципиальный вклад в успех нынешней Недели моды в Монте-Карлло внесла Federica Nardoni Spinetta, президент Монегасской Палаты Моды (Chambre Monégasque de la Mode), созданной в 2009 году. Ее дом моды «Beach & Cashmere Monaco», основанный в 2005 году, стал, без сомнения, главным действующим лицом форума.

Ирина Раскина