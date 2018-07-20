Неймар окончательно определился с будущим

Пятница, 20 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Неймар окончательно определился с будущим

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что не покинет футбольный клуб в летнее трансферное окно.

Слова бразильца приводит Goal.com со ссылкой на телеканал Fox Sports.

«Я останусь. У меня есть контракт с ПСЖ, и я решил, что приму вызов, сделаю много и забью больше голов. И я не изменю своего мнения. Я надеюсь, у нас будет успешный сезон. Журналисты любят создавать слухи, но все знают, как сильно меня волнует ПСЖ», - подчеркнул Неймар.

Бразильца связывали с переходом в «Реал», однако мадридский клуб отказался от идеи трансфера, сославшись на прекрасные отношения с парижанами. Представители клуба также указали, что если бы хотели, то начали бы переговоры с ПСЖ, а не с представителями игрока. По сообщениям СМИ, «Реал» был готов отдать за Неймара 260 миллионов евро.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах. На чемпионате мира Неймар в составе сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, в котором команда проиграла Бельгии.

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