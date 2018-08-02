Некто Momo терроризирует испанских пользователей WhatsApp

Четверг, 02 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Некто Momo терроризирует испанских пользователей WhatsApp

Испанская полиция была вынуждена вмешаться…

Momo – это наводящий ужас челлендж, ставший популярным среди пользователей мессенджера WhatsApp в Испании и за ее пределами. Социальные сети полнятся жуткими историями, связанных с Momo. На фоне паники в соцсетях испанская полиция опубликовала в Twitter и Facebook сообщения с призывами к спокойствию.

Для того, чтобы присоединиться к игре, пользователь WhatsApp должен добавить Momo в список контактов, а после сделать звонок или начать беседу. После этого от Momo начинают приходить вселяющие ужас сообщения: фото, видео или текст, пишет noticia.ru.

Испанская полиция призвала пользователей не верить в то, что Momo вылезет из телефона, как в фильмах ужасов, а также держаться в стороне от абсурдных модных челленджей.

Momo беспокоит также правоохранителей из других стран. Мексиканская полиция, например, выложила рекомендации по поведению в интернете, призвала не разговаривать с незнакомцами, поскольку они могут пытаться завладеть личной информацией.

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