Нелегалы в Испании

Пятница, 06 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Нелегалы в Испании

За последние полгода в Испанию прибыло морским путем около 16 тысяч нелегалов.

По данным испанского отделения международной организации «Красный крест», за последние полгода в Испанию прибыло морским путем около 16 тысяч нелегалов, тогда как за весь 2017 год их оказалось порядка 24 тысяч. Только в июне на испанских берегах высадилось 4 867 человек, что в 8 раз больше, чем находилось на борту печально знаменитого судна Aquarius. В течение трех недель 670 человек прибыли в Барселону, власти которой принимают наиболее активное участие в судьбе беженцев, пишет espanarusa.com.

Неправительственная организация Open Arms, занимающаяся спасением иммигрантов на море, доставила в каталонскую столицу очередную группу беженцев из 60 человек, которых она подобрала в 33 милях от побережья Ливии. В эту группу вошли 50 мужчин, 5 женщин и 5 детей (3 из них – без сопровождения взрослых), а еще 340 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.

Среди спасенных командой Open Arms оказались представители 14 национальностей, из которых больше всего было беженцев из Палестины, Южного Судана, Бангладеш, Египта (по 8), Ливии (6) и Сирии (5). Примерно половина из 60 человек являются гражданами стран, где продолжаются военные или этнические конфликты, в связи с чем они могут рассчитывать на предоставление политического убежища.

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