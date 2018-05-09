Немецкие поезда будут ходить из Галисии в Португалию

Среда, 09 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Немецкие поезда будут ходить из Галисии в Португалию

Немецкий ЖД-перевозчик Deutsche Bahn составит конкуренцию на испанском рынке монополисту Renfe.

У Deutsche Bahn появилась возможность прийти в Испанию, после того как частным операторам разрешили заниматься международными перевозками. Таким образом, немецкая компания планирует закрепиться на испанском рынке к его полному открытию в 2020 году, пишет noticia.ru.

Deutsche Bahn будет представлен на Пиренейском полуострове филиалом Arriva, который будет выполнять рейсы между Галисией и Португалией. Компания уже запросила соответствующее разрешение в Национальной комиссии по рынкам и конкуренции Испании.

Новый железнодорожный маршрут соединит Ла-Корунью и Порту с промежуточными остановками в Сантьяго-де-Компостела, Понтеведре, Виго, Валенсе и Нине. Deutsche Bahn собирается выполнять по четыре рейса в день в обоих направлениях. Время в пути из Ла-Коруньи в Порту составит 2 часа 46 минут.

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