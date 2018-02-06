Немецкие полицейские нашли пользу в марихуане

Вторник, 06 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Немецкие полицейские нашли пользу в марихуане

Глава ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульц заявил, что немецкие правоохранительные органы выступают за полную легализацию марихуаны в стране.

«Запрет каннабиса, с исторической точки зрения, - произвол, - сказал Шульц, - он ни разумен, ни целесообразен». По его словам, за всю историю человечества не существовало ни одного общества, в котором бы не использовали марихуану, а запрет приводит к повышению уровня преступности. «Это должно быть приемлемо. Я не думаю, что запрет на марихуану еще долго продержится в Германии», - добавил он.

В то же время полицейский заявил, что употребления наркотика должно быть запрещено водителям.

Эту инициативу поддержали в Великобритании. Там полицейские также выступают за легализацию легкого наркотика. Об этом изданию рассказал Стив Роллз (Steve Rolles), аналитик по вопросам политики в отношении наркотиков. «То, что происходит в Германии, происходит и в Соединенном Королевстве. Мы видим, что все больше полицейских ставят под вопрос существующую ситуацию и требуют реформ», - прокомментировал Роллз.

Инициатива была запущена после того, как исследования, проведенные в граничащих с Мексикой штатах США, показали, что легализация марихуаны снижает уровень преступности.

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