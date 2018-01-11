Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

Четверг, 11 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

Немецкая модель Фарина Бем (Farina Behm) получала угрозы и оскорбления из-за расы своего бойфренда.

Молодой человек Бем - кореец, выросший в Германии. По ее словам, иногда они ловят на себе странные взгляды, особенно от пожилых людей, однако никто не решился высказать свое неодобрение им в лицо. В интернете же ее обзывают «предательницей своей расы» и предлагают поискать «настоящего мужчину».

Бем рассказала, что кто-то узнал ее рабочий почтовый адрес и прислал десятки писем, в которых описал, как он будет пытать и убьет модель и ее бойфренда. Она полагает, что большинство угроз и оскорблений исходит от неонацистов, которых возмущают ее отношения.

«Похоже, все эти полные ненависти люди просто не понимают, что такое любовь. Единственное чувство, которое они вызывают у меня, - это жалость», - говорит Бем.

В 2016 году Фарина Бем стала обладательницей титула «Мисс Саксония» и вышла в финал конкурса красоты «Мисс Германия».

Последние новости

    • Португалия: Виллаш-Боаш госпитализирован

      Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш не смог доехать до финиша четвертого этапа ралли-марафона «Дакар».

      Подробнее

    • Португалия: из Лиссабона в Порту - за 5 евро

      Сильный спрос побудил ж/д компанию CP продлить промо-акцию.

      Подробнее

    • Испания: «биткоиновая» квартира

      В Таррагоне выставлена на продажу квартира, которую можно купить только за биткоины.

      Подробнее

    • Испания намеревается внедрить технологию 5G

      Барселона намеревается первой в Европе внедрить технологию 5G.

      Подробнее

    • Италия: вандалы повредили фреску

      В археологическом комплексе Помпеи в Италии совершен акт вандализма.

      Подробнее

    • Италия: в Венеции появится гостиница под брендом Indigo

      Новый отель оператор InterContinental Hotels Group под брендом Indigo откроется в Венеции в 2019 году.

      Подробнее

    • Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

      Немецкая модель Фарина Бем (Farina Behm) получала угрозы и оскорбления из-за расы своего бойфренда.

      Подробнее

    • Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк

      Гитарист Эдди Кларк, принимавший участие в записи наиболее известных альбомах и синглах хэви-метал-группы Motörhead, скончался в возрасте 67 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!