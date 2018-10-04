Неонацист, напавший на мигрантов в Италии, покаялся

В небольшом городке в центральной области Марке в конце января произошла целая цепочка криминальных событий: сначала по стране прокатилась новость о гибели 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело было обнаружено расчлененным в двух небольших чемоданах, передает РИА Новости.

По подозрению в убийстве девушки, лечившейся от наркозависимости, арестовали мигранта из Нигерии. Позднее он признался в расчленении ее тела. По его словам, девушка скончалась у него дома от передозировки наркотиками.

Спустя несколько дней после обнаружения тела Мастропьетро в Мачерате произошла уличная стрельба: на дорогу мести встал 28-летний местный житель Лука Траини, придерживающийся крайне правых взглядов. Субботним утром 3 февраля из окна своего автомобиля он открыл огонь по африканским мигрантам. Он передвигался по городу на машине порядка двух часов, обстреливая темнокожих иностранцев из пистолета. Шесть человек получили ранения.

В среду на заседании, где рассматривалось дело Траини, прокурор запросил для него 12 лет заключения. Список предъявленных ему обвинений включает в себя незаконное ношение оружия и боеприпасов, материальный ущерб и массовое убийство из расовой ненависти в качестве отягчающего обстоятельства.

Суммарный срок, который он мог получить по этим статьям, составил бы 22 года, однако сторона обвинения снизила свои требования, учитывая, что Траини запросил упрощенный порядок ведения дела и признал свою вину.

Как передает газета Repubblica, Траини обратился к суду, зачитав пятистраничное заявление. В нем он рассказал, что "хотел справедливости для Памелы".

"В тюрьме я понял, что цвет кожи не имеет значения… Я не испытываю никакой расовой ненависти. Я извиняюсь перед ранеными. Я хотел наказать наркодилеров после наплыва новостей, где говорили о распространении наркоты из-за миграции. Даже моя бывшая девушка употребляла наркотики. В тюрьме у меня созрело новое понимание произошедшего", — сказал Траини, который выглядел спокойно и улыбался.

По его словам, проведенная психологическая экспертиза установила, что у него было трудное детство: "Мне сказали, что я не безумен и не имею пограничного расстройства".

На предыдущем допросе Траини заявлял, что не раскаивается и не отрицает сделанного. Он говорил, что его целями были только наркоторговцы: Если б у меня была расовая ненависть, я бы напал и на магазины".

Приговор по делу о массовой стрельбе может быть вынесен уже в среду, если суд успеет выслушать всех участников процесса.