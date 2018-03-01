Неожиданные заморозки в Италии угрожают плодоовощным культурам

По словам метеоролога Пьерлуиджи Рэнди, ночь с 26 по 27 февраля оказалась самой холодной за зиму из-за того, что север и центр страны охватил сибирский циклон. Он отметил, что такая непогода пришлась на начало цветения косточковых. В ближайшее время, по данным специалистов, возможна аномально низкая температура в минус девять градусов, пишет rosng.ru.

Ассоциация сельскохозяйственных компаний Confagricoltura обеспокоилась состоянием фруктовых садов, которые ранее начали цвести после относительно высоких температур за последние нескольких недель. Однако там не исключили, что ночные морозы могут способствовать прореживанию посевов. Точный ущерб подсчитать там не берутся. Также из-за снега ожидаются проблемы с электричеством для теплиц. Многие тепличники вынуждены использовать на полную мощность системы отопления, чтобы трубы не замерзли, что может привести к серьезному росту себестоимости продукции. В то же время, на юге Италии идут дожди, что стало хорошей новостью для этой части региона, постоянно страдающей от засухи.