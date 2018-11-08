Неожиданный цвет стал новым трендом

Фотография появилась на сайте Vogue в четверг, 8 ноября.

По информации издания, модель направлялась в манхеттенский офис бренда нижнего белья Victoria’s Secret на финальную примерку костюмов перед вечерним показом. На Хадид были вельветовые брюки и куртка-бомбер, а также массивные ботинки Dr. Martens на каблуках и шнуровке.

Модные эксперты заявили, что девушка проигнорировала самые модные оттенки осени 2018 года и задала новый цветовой тренд.