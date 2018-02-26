Непогода в Италии: приближаются сильные холода

Понедельник, 26 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Непогода в Италии: приближаются сильные холода

Департамент гражданской защиты предупреждает, что в Италию устремились холодные массы воздуха, которые несут дождь и снег.

Выходные дни станут испытанием для Абруццо, Лацио, Молизе, Кампании, Калабрии, Апулии, где местами ожидаются интенсивные осадки в сопровождении молний и штормовых порывов ветра. Снег ждут в нескольких городах севера и адриатического побережья, пишет napoli1.com.

Возможны и вероятны снежные осадки во Флоренции, Перудже, даже в Риме, где в последний раз снег выпадал в феврале 2012 года. В воскресенье авангард снежных холодов прибудет в Верону, Брешию, Милан, Турин; в понедельник, возможно, в Анкону и Пескару. 

Метеорологи утверждают, что это будет одна из самых интенсивных волн холода за последние десятилетия, что дает основание определить ее как «историческую».

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