Неродившийся ребенок Меган Маркл получил первый подарок

Вторник, 16 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Неродившийся ребенок Меган Маркл получил первый подарок

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл со своим мужем принцем Гарри получили подарок во время совместного тура по Австралии.

Будущие родители прибыли в Сидней в понедельник, 15 октября. Там они встретились с генералом-губернатором Австралии Питером Джоном Косгроувом (Peter John Cosgrove) и его женой леди Косгроув. Герцогу и герцогине, которые ожидают ребенка к весне 2019 года, подарили плюшевую игрушку-кенгуру. «Первая игрушка для нашего ребенка!», — с восторгом отреагировала Маркл.

Кроме того, супругам вручили пару детских сапог песочного цвета австралийского бренда Ugg.

О том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, Кенсингтонский дворец объявил в тот же день, 15 октября.

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