Неродившийся ребенок Меган Маркл получил первый подарок

Будущие родители прибыли в Сидней в понедельник, 15 октября. Там они встретились с генералом-губернатором Австралии Питером Джоном Косгроувом (Peter John Cosgrove) и его женой леди Косгроув. Герцогу и герцогине, которые ожидают ребенка к весне 2019 года, подарили плюшевую игрушку-кенгуру. «Первая игрушка для нашего ребенка!», — с восторгом отреагировала Маркл.

Кроме того, супругам вручили пару детских сапог песочного цвета австралийского бренда Ugg.

О том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, Кенсингтонский дворец объявил в тот же день, 15 октября.