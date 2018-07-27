Netflix создает в Испании свой первый европейский филиал

Центром телепроизводства станет «Телегород» (Ciudad de la Tele), создаваемый в городе Tres Cantos компанией Grupo Secuoya на площади в 22 000 кв. м. Здесь будут снимать сериалы, фильмы и телепрограммы на испанском языке, пишет espanarusa.com.

Строительство центра отражает увеличение инвестиций компани Netflix в Испании. Уже в этом году более 13 000 человек вовлечены в создание оригинального испаноязычного контента, считая актеров, членов съемочных групп и массовку. Среди 20 испаноязычных проектов, снимающихся в Испании, особо можно отметить третий сезон сериала Las chicas del cable и новую подростковую драму Élite, а также находящийся в производстве художественный фильм Elisa y Marcela режиссера Isabel Coixet и документальный фильм Los crímenes de Alcásser.

Недавно компания Netflix сообщила о сотрудничестве с Álex Pina - создателем международного феномена La casa de papel – самого популярного в мире неанглоязычного сериала на канале. Кроме того, Netflix инвестирует значимые суммы в телепроекты, снятые по лицензии, и ко-продукцию, созданную с участием испанских продюсеров и телесетей.

Вице-президент компании Netflix Erik Barmack полагает, что Испания - страна новаторских идей и телепродуктов и потому зрители от Сан-Себастьяна до столицы Чили Сантьяго и от Торонто до Токио любят фильмы испанского производства. И он рад, что организация первого филиала в Европе дает возможность многим талантливым людям Испании реализовать свой творческий потенциал.

Президент компании Grupo Secuoya Рауль Бердонес заявил, что решение Netflix создать первый филиал в Европе именно в Мадриде подчеркивает лидерство Испании в развлекательной индустрии.