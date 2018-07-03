Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой
Жительница Индии отказалась заключать брак с женихом во время свадебной церемонии, когда он испугался грозы.
Инцидент произошел в штате Бихар на востоке страны. Невеста наотрез отказалась выходить замуж после того, как ее избранник «повел себя странно» во время произнесения свадебных клятв, увидев, как молния ударила в поле неподалеку.
Родственники жениха начали шумно протестовать, так как священник уже провел некоторые из свадебных ритуалов, но на них напали близкие невесты. Все закончилось жестокой массовой дракой.
В результате инцидента были арестованы трое родственников невесты.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!