Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой

Инцидент произошел в штате Бихар на востоке страны. Невеста наотрез отказалась выходить замуж после того, как ее избранник «повел себя странно» во время произнесения свадебных клятв, увидев, как молния ударила в поле неподалеку.

Родственники жениха начали шумно протестовать, так как священник уже провел некоторые из свадебных ритуалов, но на них напали близкие невесты. Все закончилось жестокой массовой дракой.

В результате инцидента были арестованы трое родственников невесты.