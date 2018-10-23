Невеста отменила свадьбу и подарила ее незнакомцам

Вторник, 23 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Невеста отменила свадьбу и подарила ее незнакомцам

В США невеста, отменившая свадьбу, пожертвовала незнакомцам свою церемонию.

Об этом сообщил информационный портал ABC News.

Колби Сандерс (Kolbie Sanders) из штата Техас расторгла помолвку в последний момент, однако свадебное агентство отказалось вернуть ей деньги за организацию торжества и услуги подрядчиков. Компания предложила ей в качестве компенсации бесплатно провести другой праздник, когда она захочет. Но 24-летняя американка отказалась и решила подарить кому-нибудь свою свадьбу, которая должна была пройти 20 октября.

Сандерс рассказала об этом на своей странице в Facebook и предложила обращаться к ней всем тем, кто хочет провести свадьбу бесплатно. Она получила сотни сообщений и отобрала 45 пар, чьи истории ее больше всех растрогали. Сандерс написала их имена на бумажках, сложила их в миску и вытянула одну из из них за неделю до торжества. Счастливчиками оказались 22-летняя Хэли Хипшер (Halie Hipsher) и Мэтт Джонс (Matt Jones).

Дедушка Хипшер страдает от рака поджелудочной железы четвертой степени, из-за чего сильно переживал, что не доживет до свадьбы внучки и не сможет отвести ее к алтарю. Изначально пара планировала свадьбу на следующую осень, так как им надо было накопить денег на организацию церемонии.

«Организовать все за неделю было непросто, но все получилось лучше некуда. Это было незабываемо, и я бы не хотела поменять ни секунды того дня, потому что свадьба прошла так, как я мечтала, и даже лучше», — поделилась радостью Хипшер.

Сандерс побывала на церемонии счастливчиков, сфотографировалась с ними и призналась, что ничуть не жалеет о своем решении.

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