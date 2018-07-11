Невеста загорелась на собственной свадьбе

Среда, 11 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Невеста загорелась на собственной свадьбе

Жительница Великобритании загорелась на собственной свадьбе от упавшего бенгальского огня.

Рейчел Бофой (Rachel Beaufoy) веселилась на свадьбе со своим мужем Полом в одном из отелей на побережье графства Девон, когда почувствовала запах гари. 33-летняя женщина почувствовала тепло у ног и обнаружила, что низ платья охвачен пламенем. «Я сразу начала кричать и паниковать. Юбка была в огне, я держала маленькую дочь на руках и не знала, что делать. Я думала, что лишусь ног», - призналась Бофой.

Друг предложил ей потушить огонь пивом, а мать захотела скатить ее с холма, однако невесте удалось самой прибить пламя. Огонь погас, но платье оказалось безвозвратно испорчено. «У меня было ощущение, что ноги все еще в огне, а мать так переволновалась, что ушла в номер. Удивительно, но на ногах нет даже малейшего ожога», - рассказала невеста.

Бофой полагает, что причиной возгорания стали бенгальские огни, поскольку перед инцидентом молодожены и гости специально вышли на улицу, чтобы зажечь их.

Пара планировала свадьбу с 2015 года после рождения второго ребенка Джека. Его очень расстроило происшествие, и он признался, что теперь мечтает стать пожарным, чтобы спасать людей от огня.

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