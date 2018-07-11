Невеста загорелась на собственной свадьбе

Рейчел Бофой (Rachel Beaufoy) веселилась на свадьбе со своим мужем Полом в одном из отелей на побережье графства Девон, когда почувствовала запах гари. 33-летняя женщина почувствовала тепло у ног и обнаружила, что низ платья охвачен пламенем. «Я сразу начала кричать и паниковать. Юбка была в огне, я держала маленькую дочь на руках и не знала, что делать. Я думала, что лишусь ног», - призналась Бофой.

Друг предложил ей потушить огонь пивом, а мать захотела скатить ее с холма, однако невесте удалось самой прибить пламя. Огонь погас, но платье оказалось безвозвратно испорчено. «У меня было ощущение, что ноги все еще в огне, а мать так переволновалась, что ушла в номер. Удивительно, но на ногах нет даже малейшего ожога», - рассказала невеста.

Бофой полагает, что причиной возгорания стали бенгальские огни, поскольку перед инцидентом молодожены и гости специально вышли на улицу, чтобы зажечь их.

Пара планировала свадьбу с 2015 года после рождения второго ребенка Джека. Его очень расстроило происшествие, и он признался, что теперь мечтает стать пожарным, чтобы спасать людей от огня.