Невеста заставила гостей платить за еду и напитки на свадьбе

Пятница, 26 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Невеста заставила гостей платить за еду и напитки на свадьбе

Пользователи сети посмеялись над австралийкой, которая составила длинный список правил для гостей своей свадьбы.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на пост двоюродного брата невесты в Facebook.

На странице формата А4 19-летняя девушка попросила гостей заплатить за свою еду, алкоголь и даже за праздничный торт. Кроме того, она запретила носить одежду ярких цветов на церемонии и снимать что-либо на камеру. В своде правил также было представлено подробное руководство по поводу того, как гости могут спонсировать медовый месяц молодоженам.

«Мы создали страницу на GoFundMe, где вы можете пожертвовать всего лишь пять долларов на нашу поездку. Если у вас не работает интернет-банкинг, вы можете также пожертвовать наличными и чеками», — написала невеста.

Пользователи соцсети заявили, что заставлять людей платить за напитки и еду на собственной свадьбе крайне неприлично. «Это так вульгарно. Если она не может позволить себе свадьбу, то бегите оттуда ради Бога! Просто ужасно», — поделился впечатлениями один из комментаторов.

«Платить за бронирование рейса — это одно… Но требовать оплатить еду и алкоголь? Ну уж нееет», — выразил негатив другой юзер.

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