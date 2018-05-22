Невилль уверенно выиграл этап в Португалии

Бельгийский гонщик Тьерри Невилль выиграл шестой этап чемпионата мира по классическому ралли (WRC) «Ралли Португалии».

Невилль, выступающий на Hyundai, в воскресенье финишировал со временем 3 часа 49 минут 46,6 секунды. Второе место с отставанием 40 секунд занял британец Элфин Эванс на Ford. Третьим стал его партнер по команде финн Теэму Сунинен (+ 47,3), который взошел на первый подиум WRC в карьере, пишет РИА Новости.

Невилль лидирует в общем зачете после шести этапов со 119 баллами. На втором месте располагается гонщик Ford Себастьен Ожье (100). Замыкает тройку эстонский гонщик Toyota Отт Тянак (72).

Седьмой этап сезона WRC - «Ралли Италии» пройдет с 7 по 10 июня.