Николаса Кейджа обвинили в домогательствах

Понедельник, 08 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Николаса Кейджа обвинили в домогательствах

Бывшая девушка Николаса Кейджа Вики Парк заявила, что актер домогался ее в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Парк рассказала о домогательствах в судебном иске против бывшей жены Кейджа 34-летней актрисы Элис Ким. Она обвинила артистку в преследовании в соцсетях и попросила у судьи запретить Ким контактировать с ней. По словам Парк, бывшая жена Кейджа манипулировала актером, подталкивая к домогательствам и агрессивному поведению по отношению к ней.

Истец сообщила о двух случаях домогательств со стороны Кейджа. Первый инцидент произошел 20 сентября в Вене, куда пара приехала на кинофестиваль Slash Film. Женщина не поделилась подробностями произошедшего, отметив лишь, что Кейдж пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения, депрессии и психологической нестабильности. Другой случай произошел четыре дня спустя в Лондоне.

«Ее ревность из-за моих отношений с ее бывшим мужем, моя молодость и привлекательность толкнули ее на эти акты домогательств. Она намеревалась спаивать его и настраивать агрессивно по отношению ко мне», — сказала Парк о Ким.

Отмечается, что суд рассмотрит иск Парк позже в октябре. Представители Кейджа и Ким заявили, что артисты «категорически отвергают эти абсурдные обвинения».

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