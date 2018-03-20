Николя Саркози взят под стражу во Франции

Вторник, 20 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Николя Саркози взят под стражу во Франции

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан во Франции.

Политика взяли под стражу в отделении полиции в Нантере. Туда его вызвали для допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году. Сам он ранее все обвинения отвергал.

Отмечается, что Саркози впервые с момента начала разбирательства в 2013 году лично даст показания. Под стражей бывший глава государства может находиться 48 часов, после ему могут предъявить обвинение.

Во Франции ранее разгоралось несколько скандалов, связанных с Саркози. В августе 2017-го сообщалось, что прокуратура заподозрила его в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу.

В феврале того же года стало известно, что бывшего президента привлекут к суду по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Его подозревают в нецелевом расходовании средств.

Осенью 2016-го ливийский бизнесмен Зияд Таккедин заявил, что в 2006-2007 годах лично участвовал в передаче нескольких чемоданов с пятью миллионами евро наличными Николя Саркози, который в тот момент был министром внутренних дел Франции, и его ближайшему соратнику Клоду Геану. Средства были выделены ливийским лидером Муаммаром Каддафи на нужды предвыборной президентской кампании Саркози. После этого Геан был приговорен к двум годам лишения свободы, один из которых должен провести в тюрьме.

В 2012-м издание Mediapart опубликовало документы, которые якобы подтверждали передачу ливийской стороной 50 миллионов евро на кампанию Саркози.

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