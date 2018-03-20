Николя Саркози взят под стражу во Франции

Политика взяли под стражу в отделении полиции в Нантере. Туда его вызвали для допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году. Сам он ранее все обвинения отвергал.

Отмечается, что Саркози впервые с момента начала разбирательства в 2013 году лично даст показания. Под стражей бывший глава государства может находиться 48 часов, после ему могут предъявить обвинение.

Во Франции ранее разгоралось несколько скандалов, связанных с Саркози. В августе 2017-го сообщалось, что прокуратура заподозрила его в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу.

В феврале того же года стало известно, что бывшего президента привлекут к суду по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года. Его подозревают в нецелевом расходовании средств.

Осенью 2016-го ливийский бизнесмен Зияд Таккедин заявил, что в 2006-2007 годах лично участвовал в передаче нескольких чемоданов с пятью миллионами евро наличными Николя Саркози, который в тот момент был министром внутренних дел Франции, и его ближайшему соратнику Клоду Геану. Средства были выделены ливийским лидером Муаммаром Каддафи на нужды предвыборной президентской кампании Саркози. После этого Геан был приговорен к двум годам лишения свободы, один из которых должен провести в тюрьме.

В 2012-м издание Mediapart опубликовало документы, которые якобы подтверждали передачу ливийской стороной 50 миллионов евро на кампанию Саркози.