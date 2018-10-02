Нобелевскую премию по физике вручат за лазеры

Американский физик Ашкин является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чирпированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме (Швеция). Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2018 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по физике. Половину премии получит Ашкин, остальное вознаграждение разделят Моуру и Стрикленд.