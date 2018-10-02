Нобелевскую премию по физике вручат за лазеры

Вторник, 02 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Нобелевскую премию по физике вручат за лазеры

Нобелевскую премию по физике за 2018 год получат Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд «за новаторские изобретения в области лазерной физики».

Американский физик Ашкин является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чирпированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме (Швеция). Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2018 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по физике. Половину премии получит Ашкин, остальное вознаграждение разделят Моуру и Стрикленд.

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