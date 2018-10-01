Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком
Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2018 год удостоились Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзе.
Они удостоились премии за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы.
Оба ученых изучали специфические белки, подавляющие активацию противоопухолевых механизмов. Об этом сообщается на сайте премии.
Джеймс Пи Эллисон занимался изучением белка CTLA-4, который является контрольной точкой, то есть подавляет иммунный ответ. Он нашел способ дезактивировать CTLA-4, что позволяет клеткам иммунной системы атаковать опухоль. Тасуку Хондзе изучил белок PD1, который также играет роль в отрицательной регуляции иммунной системы и предотвращает активацию Т-лимфоцитов.
Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2017 год получили Джеффри Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael W. Young) за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы, — биологические часы с периодом 24 часа.
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