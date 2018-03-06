Нос невесты принца признали совершенством

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва сопоставил лица 36-летней Маркл, герцогини Кембриджской, Зары Филлипс, принцессы Беатрис и принцессы Евгении с законом «совершенства физической красоты» по Золотому сечению. Пропорции невесты принца Гарри получили 87,4 процента и ближе остальных подошли к 100-процентной оценке. Второе место заняла Кейт Миддлтон, набрав 86,8 процента. На третьем месте лицо Зары Филлипс с 81,6 процента.

Хирург Де Сильва пояснил, что у Меган практически совершенная форма носа и идеальное расположение глаз.

Золотое сечение - математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо Да Винчи использовал это отношение для создания рисунка идеального мужского тела в знаменитом Витрувианском Человеке.