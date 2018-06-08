Новое испанское правительство пересмотрит трудовую реформу

Пятница, 08 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Новое испанское правительство пересмотрит трудовую реформу

Магдалена Валерио заменит Фатиму Баньес на посту министра труда Испании.

После того как председатель испанского правительства Педро Санчес объявил о составе нового кабинета, Валерио анонсировала свои первые шаги в качестве министра.

В ответ на призывы профсоюзов упразднить меры, принятые Народной партией, Валерио заявила, что реформа труда будет пересмотрена. Она отметила, что преобразования, к которым прибегло предыдущее правительство, стали «губительными для многих аспектов рынка труда» и привели к росту числа временных контрактов, снижению зарплат, проблемам в пенсионной системе и бюджете системы социального обеспечения. Новый министр также отметила, что пересмотр реформы предусмотрен программой Социалистической рабочей партии Испании, и заверила, что существует возможность повысить пенсии и зарплаты и увеличить количество рабочих мест, пишет noticia.ru.

Она подчеркнула, что первоочередной целью в сфере труда является «вернуть дух Толедского пакта», чтобы у граждан было доверие к системе.

Валерио также пообещала привести в порядок вопросы временного трудоустройства и взять под контроль теневую предпринимательскую деятельность.

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