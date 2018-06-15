Новое правительство «локализует» итальянский бизнес

Пятница, 15 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Новое правительство «локализует» итальянский бизнес

Итальянскому бизнесу упростят работу, но запретят использовать государственные средства за пределами Италии.

Первым законодательным актом итальянского министерства труда и экономического развития станет Декрет о достоинстве, сообщил в четверг, 14 июня, глава ведомства и вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в блоге своей партии «5 звезд».

Основными пунктами новой программы станут, с одной стороны, упрощение процедур для бизнеса, с другой - запрет на использование полученных от государства средств за пределами страны, то есть так называемая «делокализация бизнеса».

Программой Ди Майо становится, таким образом, «локализация» итальянского бизнеса с одновременным упрощением правил его работы, пишет regnum.ru.

Предыдущие власти ставили во главу угла интересы собственной партии и собственных друзей, но не интересы всех граждан страны, что соответствующим образом сказывалось на принимаемых ими законах, заявил вице-премьер.

«Достоинство граждан должно быть на первом месте. Правительство будет использовать все свои ресурсы именно в таком свете и в интересах исключительно итальянцев», - прокомментировал Ди Майо свою программу на странице в Twitter.

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