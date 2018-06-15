Новое правительство «локализует» итальянский бизнес
Итальянскому бизнесу упростят работу, но запретят использовать государственные средства за пределами Италии.
Первым законодательным актом итальянского министерства труда и экономического развития станет Декрет о достоинстве, сообщил в четверг, 14 июня, глава ведомства и вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в блоге своей партии «5 звезд».
Основными пунктами новой программы станут, с одной стороны, упрощение процедур для бизнеса, с другой - запрет на использование полученных от государства средств за пределами страны, то есть так называемая «делокализация бизнеса».
Программой Ди Майо становится, таким образом, «локализация» итальянского бизнеса с одновременным упрощением правил его работы, пишет regnum.ru.
Предыдущие власти ставили во главу угла интересы собственной партии и собственных друзей, но не интересы всех граждан страны, что соответствующим образом сказывалось на принимаемых ими законах, заявил вице-премьер.
«Достоинство граждан должно быть на первом месте. Правительство будет использовать все свои ресурсы именно в таком свете и в интересах исключительно итальянцев», - прокомментировал Ди Майо свою программу на странице в Twitter.
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