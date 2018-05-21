Новому тренеру сборной Италии нет времени на раскачку

Понедельник, 21 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Новому тренеру сборной Италии нет времени на раскачку

Едва став главным тренером, Роберто Манчини огласил список из 30-и футболистов, которые примут участие в контрольных поединках против Саудовской Аравии (28 мая), Франции (1 июня) и Голландии (4 июня).

Обращает внимание, что в список попал форвард «Ниццы» Марио Балотелли, которые не вызывался в сборную с 2014 года. Также в списке защитник «Зенита» Доменико Кришито, собирающийся вернуться на родину, который также не был в сборной с 2014 года. Отметим наличие в списке двух футболистов «Наполи»: полузащитника Жоржиньо и нападающего Лоренцо Инсинье, пишет napoli1.com.

Голкиперы: Сальваторе Сиригу («Торино»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);  защитники: Доменико Кришито («Зенит»), Маттиа Кальдара («Аталанта»), Данило Д'Амброзио («Интер»), Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли (оба - «Милан»), Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (оба - «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста, Эмерсон (оба - «Челси»);  полузащитники: Даниэле Баселли («Торино»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба - «Рома»), Жоржиньо («Наполи»), Клаудио Маркизио («Ювентус»), Роландо Мандрагора («Кротоне»); нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Марио Балотелли («Ницца»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза («Валенсия»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Доменико Берарди, Маттео Политано (оба - «Сассуоло»). Сам Роберто Манчини рассказал о целях национальной команды на ближайшие годы.

-       Я очень горд возглавить национальную сборную. Считаю, что это максимум в тренерской карьере. И очень этому рад. В футболе, к сожалению, бывают трудные и негативные моменты и нам надо найти путь, который вернет сборную на тот уровень, на котором она должна находиться. Италия всегда входила в элиту мирового футбола и мы надеемся вернуться туда. Наши цели ясны и понятны: быстро поставить на ноги команду, которая выиграет Евро, а следом и чемпионат мира. Других целей просто нет.    

Дебютом Роберто Манчини на посту рулевого «скуадры адзурры» станет матч против участника Мундиаля, сборной Саудовской Аравии, который состоится 28 мая в швейцарском Сент-Галлене.  

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