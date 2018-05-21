Новому тренеру сборной Италии нет времени на раскачку

Обращает внимание, что в список попал форвард «Ниццы» Марио Балотелли, которые не вызывался в сборную с 2014 года. Также в списке защитник «Зенита» Доменико Кришито, собирающийся вернуться на родину, который также не был в сборной с 2014 года. Отметим наличие в списке двух футболистов «Наполи»: полузащитника Жоржиньо и нападающего Лоренцо Инсинье, пишет napoli1.com.

Голкиперы: Сальваторе Сиригу («Торино»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»); защитники: Доменико Кришито («Зенит»), Маттиа Кальдара («Аталанта»), Данило Д'Амброзио («Интер»), Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли (оба - «Милан»), Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (оба - «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста, Эмерсон (оба - «Челси»); полузащитники: Даниэле Баселли («Торино»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба - «Рома»), Жоржиньо («Наполи»), Клаудио Маркизио («Ювентус»), Роландо Мандрагора («Кротоне»); нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Марио Балотелли («Ницца»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза («Валенсия»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Доменико Берарди, Маттео Политано (оба - «Сассуоло»). Сам Роберто Манчини рассказал о целях национальной команды на ближайшие годы.

- Я очень горд возглавить национальную сборную. Считаю, что это максимум в тренерской карьере. И очень этому рад. В футболе, к сожалению, бывают трудные и негативные моменты и нам надо найти путь, который вернет сборную на тот уровень, на котором она должна находиться. Италия всегда входила в элиту мирового футбола и мы надеемся вернуться туда. Наши цели ясны и понятны: быстро поставить на ноги команду, которая выиграет Евро, а следом и чемпионат мира. Других целей просто нет.

Дебютом Роберто Манчини на посту рулевого «скуадры адзурры» станет матч против участника Мундиаля, сборной Саудовской Аравии, который состоится 28 мая в швейцарском Сент-Галлене.