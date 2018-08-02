Новые iPhone станут еще дороже

Четверг, 02 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Новые iPhone станут еще дороже

Компания Apple предупредила, что торговая война между США и Китаем может повредить ее бизнесу, а значит и негативно отразиться на цене iPhone.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компании.

«Споры в области международной торговли могут привести к повышению тарифов и усилению протекционистских мер, что в свою очередь может негативно повлиять на деятельность компании. Тарифы могут увеличить стоимость продуктов компании, а также используемых для ее производства компонентов и сырья», — говорится в документе.

По мнению Apple, дополнительные издержки негативно повлияют на ее валовую прибыль. Отмечается, что удорожание продукции может сделать компанию менее конкурентоспособной и снизить потребительский спрос.

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