Новые iPhone станут еще дороже

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компании.

«Споры в области международной торговли могут привести к повышению тарифов и усилению протекционистских мер, что в свою очередь может негативно повлиять на деятельность компании. Тарифы могут увеличить стоимость продуктов компании, а также используемых для ее производства компонентов и сырья», — говорится в документе.

По мнению Apple, дополнительные издержки негативно повлияют на ее валовую прибыль. Отмечается, что удорожание продукции может сделать компанию менее конкурентоспособной и снизить потребительский спрос.