Новые магазины Aldi в Португалии

Магазины быстро завоевали популярность благодаря недорогим и качественным продуктам и промтоварам.

В этом году немецкая сеть планирует открыть десять новых магазинов на португальском рынке. На днях Aldi открыл свой крупнейший (площадью 1200 кв. м) в Португалии магазин - в г. Майя.

В настоящее время в Португалии насчитывается 59 магазинов Aldi. «Aldi находится в явной фазе расширения в Португалии. В этом году мы планируем открыть около десятка новых магазинов, чтобы восполнить наше отсутствие в некоторых районах страны и укрепить свое присутствие в некоторых областях, где мы уже есть, но у нас есть потенциал роста, - отмечает источник в Aldi. - Свое основное внимание сеть сосредоточила на Центральном и Южном регионах, где за последние пять лет она открыла около 30 магазинов».