Новый отель португальского футболиста

Четверг, 08 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Новый отель португальского футболиста

Стало известно место в Мадриде, где Криштиану Роналду откроет свой отель.

Почти три года спустя после того, как Криштиану Роналду объявил об открытии своих отелей в Мадриде, Лиссабоне, Нью-Йорке и на острове Мадейра, стало известно местоположение его заведения в испанской столице. Португальская группа компаний Pestana, представляющая интересы нападающего «Реала», пришла к соглашению с мадридской компанией Calpense, которой принадлежит здание по адресу Gran Vía, 29, где располагается Дом книги.

План реконструкции здания подразумевает, что на этом месте появится 9-этажный отель, хотя старейший столичный магазин, где в свое время в отдельном кабинете работал знаменитый испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, не претерпит никаких изменений. В 1925 году в подвальных помещениях Дома книги размещалось местное отделение Швейцарского часового союза, о котором теперь напоминают только большие часы, пишет espanarusa.com.

Общий объем инвестиций в гостиницы класса «люкс» под фирменным брендом CR7 оценивается приблизительно в 75 миллионов евро, которые в равных долях внесут Pestana и сам футболист, а их суммарная вместимость составит около 500 номеров. При этом отличительной особенностью мадридского CR7 станет отделка и оснащение не столько номеров, сколько зон общего пользования. На данный момент группе Pestana принадлежит 87 отелей в 15 странах мира - в частности, в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Венесуэле, а также шесть полей для гольфа, два казино, один туроператор и одна авиакомпания, специализирующаяся на чартерных рейсах.

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